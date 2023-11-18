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Китайский эсминец, вероятно, травмировал австралийских водолазов у берегов Японии, - ВМС

Суббота 18 ноября 2023 05:08
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Китайский эсминец, вероятно, травмировал австралийских водолазов у берегов Японии, - ВМС Фото: китайский эсминец, вероятно, травмировал австралийских водолазов (facebook.com/defenceaustralia)
Автор: Константин Широкун

Китайский эсминец мог травмировать австралийских водолазов импульсами своего гидролокатора в исключительной экономической зоне Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Эсминец Народно-освободительной армии Китая проигнорировал запрос ВМС Австралии держаться подальше от дайверов, которые обслуживали корабль HMAS Toowoomba", - заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

По его словам, водолазы убирали сети, которые намотались на винты австралийского корабля, который проводил операции в экономической зоне Японии в рамках поддержки санкций ООН.

"Медицинские обследования, проведенные после того, как водолазы вышли из воды, показали, что они получили легкие травмы, вероятно, из-за воздействия гидролокационных импульсов китайского эсминца", - заявил Марлз.

Также в ВМС Австралии инцидент назвали небезопасным и непрофессиональным поведением.

Австралийский корабль находился в водах Японии в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций против Северной Кореи.

Напряженность между Китаем и западными союзниками

Китайские военные периодически проходят слишком близко к японским и южнокорейским берегам, демонстрируя таким образом необдуманное поведение по отношению к военным самолетам и кораблям других стран. Так, в августе этого года у южных островов Японии заметили 11 китайских и российских военных кораблей. Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей.

А до этого, в мае, глава МИД Японии предупреждал, что Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь шла о совместных полетах бомбардировщиков и совместных военно-морских учениях.

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