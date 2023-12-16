RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китайским чиновникам запрещают пользоваться техникой Apple: в чем причина

Фото: китайским чиновникам запрещают пользоваться техникой Apple (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд китайских государственных компаний и ведомств начали запрещать своим сотрудникам пользоваться на работе техникой Apple и Samsung.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых с вопросом, несколько государственных фирм и правительственных ведомств как минимум в восьми провинциях в течение последнего месяца дали указание своим сотрудникам использовать смартфоны и другую мобильную технику китайских производителей.

Новая кампания по отказу от техники Apple совпала с ростом популярности продукции китайского производителя Huawei. По данным источников, администрация Си Цзиньпина приняла решение расширить запрет на использование иностранных устройств, чтобы попытаться сократить утечку секретных данных.

Кроме того, в декабре множество небольших фирм и организаций издали свои собственные устные директивы о запрете техники Apple, что свидетельствует о новом, более широком движении о запрете американских устройств в Китае.

Правительство Китая ранее опровергло сообщения об ограничениях на использование iPhone.

"Китай не издавал законов и постановлений, запрещающих покупку телефонов Apple или иностранных брендов", - заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин во время пресс-брифинга.

Пока неясен масштаб запретов в разных провинциях, однако в совокупности они представляют собой серьезную проблему для Samsung и Apple, которые изо всех сил пытаются поддерживать рост продаж на ключевом рынке.

Ранее сообщалось, что Apple планирует резко увеличить производство iPhone в Индии на фоне сложностей с производством в Китае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleКитай