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Китайські війська поїдуть на навчання до Росії: що відомо

Фото: Китайські війська поїдуть на навчання до Росії (chinamil.com.cn)
Автор: Руслан Гаращенко

Народно-визвольна армія Китаю направить найближчим часом частину військовослужбовців для участі в навчаннях "Схід-2022".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Китаю.

"Китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь, та підвищення здатності протистояти різним загрозам безпеці", - заявили у відомстві.

Там зазначили, що цей крок "не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією".

Як відомо, крім Китаю в навчаннях візьмуть участь Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, Росія та інші країни.

Нагадаємо, раніше китайські військові оголосили про проведення нових навчань біля Тайваню, куди напередодні прибула делегація конгресменів США.

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Російська ФедераціяКитайВійськові навчання