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Китайські вчені виявили сліди води на Місяці

Автор: Анна Полисученко

Вчені з Китаю знайшли воду в зразку місячного грунту. Він був доставлений на Землю автоматичною міжпланетною станцією "Чан'е-5" в 2020 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Science Advances.

"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних в спектрах відбиття від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом зонда "Чан'е-5", що спускається. За нашими підрахунками, в зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого, що з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться в науковому матеріалі.

Вчені відзначили, що грунт був зібраний в північній частині області Океан Бур на Місяці.

Океан Бур - найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимої сторони Місяця. Довжина Океану Бур з півночі на південь становить 2500 км, а займана площа - 4 млн кв. км. Він має неправильну форму. Як і інші місячні моря, Океан Бур являє собою рівнину, заповнену застиглою базальтовою лавою.

Раніше ми писали, що Китай планує першим побудувати базу на Місяці.

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