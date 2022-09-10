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Китайські науковці виявили новий матеріал під час дослідження місячного грунту

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Субота 10 вересня 2022 15:10
Китайські науковці виявили новий матеріал під час дослідження місячного грунту Фото: китайські науковці виявили новий матеріал під час дослідження місячного грунту (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китайські вчені під час дослідження зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю 2020 року в рамках місії "Чан'є-5", виявили новий мінерал, який отримав назву Changesite-(Y).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Changesite-(Y) є різновидом безбарвного прозорого стовпчастого кристала.

Зазначається, що це шостий новий матеріал, який було виявлено з початку дослідження людством Місяця. Тим часом Китай став третьою країною у світі, яка зробила таке відкриття.

Як кажуть вчені, це має велике наукове значення для вивчення місячних мінералів, а також допоможе дослідити еволюцію Місяця й полегшити майбутнє освоєння далекого космосу.

Місячний ґрунт було зібрано зондом "Чан'є-5" у північно-західній частині Океану бур на видимому боці Місяця. Цей регіон є доволі молодим у порівнянні з іншими районами в яких також збирали проби ще півстоліття тому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA нещодавно знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на Місяць. Місію "Artemis 1" довелося відкласти.

Це була друга спроба запуску. Вперше фахівці NASA спробували запустити місію 29 серпня, але через технічні проблеми її перенесли.

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