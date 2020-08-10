Китайські інвестори "Мотор Січі" зробили першу заяву після подачі з DCH заявки в АМКУ

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

Про це йдеться в першому заяві Skyrizon після блокуючих дій з боку Антимонопольного комітету.

"5 років тому з надією та ентузіазмом ми приїхали в Україну й інвестували в компанію "Мотор Січ". Ми вірили у світле майбутнє компанії завдяки поєднанню відмінної української авіаційної продукції й постійного високого ринкового попиту з боку Китаю. Всі ці п'ять років ми виконуємо свої обіцянки, поважаючи наших партнерів, дотримуючись місцевого законодавства і принципу взаємної вигоди. Компанія "Мотор Січ" не змогла б розробляти нові продукти та проекти, а також зберігати тисячі робочих місць без наших інвестицій. Це завжди був комерційний проект, заснований на результатах нашого дослідження ринкового попиту на продукти й технології з урахуванням ділових відносин і цілей. Нам дуже шкода, що, через 5 років, ми випробували тільки замішання і розчарування", - заявили інвестори.

Рада директорів Skyrizon підкреслює зацікавленість китайських інвесторів у довгостроковому розвитку ПАТ "Мотор Січ" на існуючій виробничій базі в Запоріжжі і підтверджує готовність зберегти "Мотор Січ" на українській землі.

"Тому ми відразу ж інвестували в компанію чималі гроші. У нас є грандіозний план для досягнення нашої довгострокової мети, яка містить вливання значних інвестицій у компанію "Мотор Січ" на території України, в Запоріжжя, підтримання й збільшення виробничої потужності заводу", - додають у компанії.

Водночас, керівництво Skyrizon зазначає, що розглядає співробітництво з групою DCH як перспективне, до того ж компанії буде належати понад 25% акцій компанії, що дає їм право брати участь в управлінні та зберігати її українські особливості.

"Ми повністю підтримуємо заяву Олександра Ярославського, власника і президента компанії DCH, оскільки ми знаємо його як людину, щиро і беззастережно відданого інтересам України. Наша співпраця буде гарантом виконання зобов'язань, які ми спільно беремо на себе перед українським народом щодо компанії "Мотор Січ". Ми щиро віримо, що, за участю DCH, ми зможемо почати проект на правильній основі, і впевнені, що зможемо створити процвітаючу, прибуткову і життєздатну "Мотор Січ" з усією енергією і потенціалом", - підкреслили в Skyrizon.

Китайські інвестори висловили стурбованість триваючим вже за нової української влади блокуванням діяльності підприємства декількома держорганами й запевняють, що були дотримані всі вимоги українського законодавства.

"Проте, ми стикаємося з опором, який не дозволяє компанії досягти тієї висоти, на яку ми маємо намір її підняти. Ми дуже розчаровані більшістю юридичних дій, вжитих прокуратурою щодо арешту певних акцій. Ми вважаємо, що це неправильне та необґрунтоване рішення. Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій", - йдеться в заяві.

Рада директорів Skyrizon акцентує, що сподівається на врегулювання ситуації в рамках українського і міжнародного правового поля, а також здорового глузду.

"Ми не хочемо політизації комерційних проектів, оскільки це серйозно порушить ринкові правила і порядок, що призведе до погіршення інвестиційного середовища і втрати інвестиційної довіри. Міжнародне право проголошує, що свобода підприємницької діяльності може бути обмежена лише правовими нормами та нічим іншим. Ми довіряємо українському народові, його уряду та його правовій системі. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і буде ухвалено рішення покласти кінець штучним перешкодам на шляху розвитку компанії", - резюмують в компанії.

Нагадаємо, група китайських інвесторів ще у 2016 р. придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ".

Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію про продаж контрольного пакета акцій "Мотор Січ" серед інших подібних підприємств, і дати оцінку наслідкам цієї угоди для економічних інтересів України.

"Держава не може втручатися в продаж пакетів акцій одним інвесторам, іншим, покупку цих акцій ким завгодно. І тут насправді питання в площині третейських, судових спорів. Коли рішення повинні приймати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього у всьому світі", - сказав глава уряду.

Своєю чергою, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть у міжнародний арбітраж, що завадить української інвестиційної привабливості та стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговельним партнером.