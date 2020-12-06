Китайські інвестори "Мотор Січі" почали міжнародний арбітраж на 3,5 млрд доларів з Україною

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна $3,5 млрд, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в цей підприємства.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".

"5 грудня 2020 р. китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна згідно з Угодою між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій", - йдеться на сайті DCH.

Як відомо, китайські інвестори придбали акції приватного підприємства "Мотор Січі" ще у 2016 році, а також інвестували понад $100 млн у розвиток виробництва. Тим не менш фактичне керівництво підприємством сьогодні, як і раніше, здійснює екс-власник "Мотор Січ", "почесний президент" підприємства В'ячеслав Богуслаєв.

Китайські інвестори донині не мають можливості реалізувати свої права, оскільки на акції підприємства накладено ряд аналогічних арештів за ініціативою СБУ та ГПУ, а Антимонопольний комітет систематично відмовляється розглядати заявки на концентрацію.

Розслідування ініційованої СБУ справи всі ці роки не ведеться, по ньому немає ні підозрюваних, ні роз'яснень. Спроби різних акціонерів "Мотор Січ" оскаржити арешт акцій в українських судах також не дали результату, зборів акціонерів підприємства не проводилися 3 роки, дивіденди не виплачуються, власники акцій позбавлені можливості брати участь в управлінні.

На думку ряду експертів, існують підстави підозрювати корупційні мотиви блокування китайським акціонерам доступу до підприємства.

У результаті 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування збитку у розмірі $3,5 млрд, зафіксувавши тема самим свій намір звернутися в міжнародний арбітраж. З тих пір відбулося одне засідання Міжвідомчої робочої групи під егідою Міністерства юстиції України, про результати якого китайських акціонерів не повідомили. Відповідно, доарбітражного врегулювання інвестиційного спору не сталося.

Як повідомляло РБК-Україна, Олександр Ярославський, власник і президент DCH, 26 листопада звернувся до президента України, прем'єр-міністра та керівництва Верховної ради з відкритим листом, в якому пише, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі.

"Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади... І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найбільш шанованих юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" внесли свій вклад в розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем імовірності так порахує і міжнародний арбітражний суд", - заявив Ярославський.

Відомо, що на міжнародному арбітражі китайських інвесторів будуть супроводжувати відомі у світовому масштабі юридичні компанії: WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird, в яких працюють основоположники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод.

Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка повинна бути приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня.