Китайські держкомпанії уникають покупок російської нафти, незважаючи на знижки, - Reuters

Китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються існуючих російських нафтових контрактів, але уникають нових, незважаючи на великі знижки. Вони прислухалися до заклику Пекіна до обережності у зв'язку з посиленням західних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Державна компанія Sinopec, найбільша нафтопереробна компанія в Азії, CNOOC, PetroChina і Sinochem не планують купувати російську нафту вже з травня.

Китайські державні компанії не хочуть, щоб їх відкрито підтримували Москву, купуючи додаткові обсяги нафти, заявили два з джерел після того, як Вашингтон заборонив російську нафту минулого місяця, а Європейський союз ввів санкції щодо найбільшого російського експортера "Роснефти" і "Газпром нафта".

"Компанії проявляють обережність, оскільки їх дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодне з них не хоче, щоб його виділяли як покупця російської нафти", - сказало одне з джерел.

В останні роки Китай і Росія розвивають все більш тісні зв'язки, і зовсім недавно, в лютому, оголосили про" безмежне " партнерство, а Китай відмовився засудити дії Росії в Україні або назвати їх вторгненням.

Китай неодноразово критикував західні санкції проти Росії, хоча високопоставлений дипломат заявив у суботу, що Пекін навмисно не обходить санкції проти Росії.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є найбільшим покупцем російської нафти в обсязі 1,6 млн барелів на добу, половина з яких поставляється по трубопроводах в рамках міжурядових контрактів.

Джерела очікують, що китайські державні компанії будуть дотримуватися своїх довгострокових і існуючих контрактів на поставку російської нафти, але будуть уникати нових спотових угод.

До війни Росія поставляла 15% імпортованої Китаєм нафти - половину цього обсягу по Східно-сибірському трубопроводу і трубопроводу Атасу-Алашанькоу, а іншу частину - танкерами зі своїх чорноморських, балтійських і далекосхідних портів.

Unipec, торговельний підрозділ Sinopec і провідний покупець російської нафти, в останні тижні на регулярних внутрішніх нарадах попереджала свої глобальні команди про ризики роботи з російською нафтою.

"Ідея і тон зрозумілі - контроль ризиків і дотримання вимог важливіше прибутку. Хоча російська нафта продається з величезними знижками, є багато проблем, таких як страхування відвантаження і проблеми з платежами", - сказало одне з джерел, проінформоване про зустрічі.

Інше джерело, що володіє нафтопереробним заводом, який регулярно переробляє російську нафту, сказав, що його завод отримав вказівку від Unipec знайти заміну для підтримки нормальної роботи.

"Крім поставок, які прибули в березні і повинні прибути у квітні, російської нафти більше не буде", - сказало Це джерело.

За словами джерел, інші державні покупці - PetroChina, CNOOC і Sinochem - відмовилися від російської суміші для відвантаження в травні.

За словами другого джерела, Sinopec стикається з проблемами оплати навіть по операціях, узгоджених раніше, оскільки не схильні до ризику державні банки прагнуть скоротити фінансування угод, пов'язаних з російською нафтою.