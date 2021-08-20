RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китайські астронавти вийшли у відкритий космос для монтажних робіт

Автор: Сергій Пишкін

Китайські астронавти вийшли у відкритий космос для проведення монтажних робіт. Для завершення будівництва станції "Тяньгун" потрібно ще 11 запусків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Це другий вихід у відкритий космос для членів екіпажу космічної станції.

Відзначимо, що, в рамках дев’ятнадцятого польоту космічного корабля з космонавтами, "Шеньчжоу-12" з трьома астронавтами зістикувався зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Аби завершити її будівництво, Китаю потрібно здійснити ще 11 запусків, що займе більше як рік часу.

Перші монтажні роботи відбулися влітку 2008 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай