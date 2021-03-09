Китайські акціонери "Мотор Січі" закликали депутатів відмовитися від планів націоналізації

Спроба націоналізації "Мотор Січ" стане черговим порушенням закону щодо китайських акціонерів компанії. Ці дії допоможуть їм здобути перемогу в міжнародному арбітражі проти України щодо стягнення шкоди, який попередньо оцінений у розмірі $ 3,6 млрд.
Про це сказано в листі китайських акціонерів компанії "Мотор Січ", яке оприлюднена на сайті для акціонерів.
Зазначається, що лист направлено особисто майже двом десяткам чиновників і депутатів, в тому числі секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову, спікерові Верховної ради Дмитру Разумкову, голові комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завитневичу та іншим керівникам комітету, серед яких Давид Арахамія, голова парламентської фракції "Слуга народу".
У своєму зверненні китайські інвестори спростували ряд "свідомо помилкових" заяв на їхню адресу, зроблених на засіданні комітету екс-власником компанії В'ячеславом Богуслаєвим.
"Хочемо нагадати громадськості, що будь-які виступи або дії, які заподіюють шкоду китайським інвесторам або обмежують законні права ПАТ "Мотор Січ", будуть використані в якості доказів або предмета судового розгляду та передані у відповідні судові та правоохоронні органи. За останні чотири роки навколо співпраці між ПАТ "Мотор Січ" і китайськими інвесторами відбулося безліч вкрай складних ситуацій. Ми вже подали і готуємося подати ще ряд судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати та охороняти законні права китайських інвесторів", - сказано в листі, який адресований представникам державної влади й законодавцям.
Китайські інвестори нагадали, що придбали акції підприємства законно, оскільки на момент цієї угоди не існувало законодавчих або інших обмежень на операції з такого роду підприємствами, а акції "Мотор Січ" перебували у вільному обігу на фондовому ринку і були доступні для придбання кожним з інвесторів.
Проте подальші події з протиправного тиску на нових власників контрольного пакету акцій після його продажу В'ячеславом Богуслаєвим унеможливили закону зміну керівництва компанії, йдеться у зверненні.
У листі також наголошується, що публічні висловлювання колишнього власника "Мотор Січ" не просто відверто брехливі, але він і не має права робити заяви від імені компанії, оскільки не має до неї законного відносини.
"Ми ще раз нагадуємо громадськості: ПАТ "Мотор Січ" не проводило загальні збори акціонерів вже більш як три роки. Згідно із законом, його наглядова рада, рада директорів і попереднє керівництво, включаючи Богуслаєва, не мають юридичних повноважень, і ніяких прав на висловлення будь-якої позиції від імені ПАТ "Мотор Січ". Що стосується особистих висловлювань вищезазначених осіб з метою завдання збитків законним правам китайських інвесторів або ПАТ "Мотор Січ", ми залишаємо за собою право притягнення їх до відповідальності", - сказано в заяві.
Власники контрольного пакета акцій двигунобудівного заводу нагадали, що сплатили Богуслаєву гроші за куплений у нього контрольний пакет акцій компанії, а крім цього допомогли вийти компанії "Мотор Січ" з вкрай складного становища, надавши їй довгостроковий інвестиційний кредит у розмірі $ 250 млн терміном на 10 років з річною процентною ставкою 0.3%.
"Такі дії демонструють максимальну ступінь підтримки, яка могла бути надана китайськими акціонерами тільки у разі повної довіри й впевненості в майбутньому компанії, якою вони володіють, в умовах, коли всі витрати та ризики лягають на китайських акціонерів, а єдиним вигодонабувачем є ПАТ "Мотор Січ". У 2016 році китайські акціонери в рамках домовленості надали першу частину інвестиційного кредиту в розмірі $ 100 млн", - нагадали китайські акціонери.
Однак після, за їх словами, Україна створила умови, які унеможливили подальше надання інвестицій для "Мотор Січ": у 2017 році Служба безпеки України наклала на акції компанії необґрунтований і незаконний арешт, не знятий до нинішнього часу. Через це китайські акціонери не мали ні можливості, ні підстав надати заводу "Мотор Січ" другу частину інвестиційного кредиту в розмірі $ 150 млн.
"Правда полягає в тому, що колишній акціонер і керівництво ПАТ "Мотор Січ" порушили свої обіцянки та протягом тривалого часу незаконно, вдаючись до всіляких методів, перешкоджали китайським акціонерам у доступі до ПАТ "Мотор Січ", позбавляючи акціонерів їх базових прав - права на отримання інформації, права на управління та на здійснення контролю за діяльністю підприємства. У даних обставинах продовження зловживання державною владою, придушення нормальної ділової активності підприємств, і такі зловмисні дії як спроба насильницької націоналізації ПАТ "Мотор Січ", що належить китайським інвесторам, в черговий раз порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки. Такі дії тільки допоможуть китайським інвесторам виграти міжнародний інвестиційний арбітраж і відшкодувати всі капіталовкладення і зазнані збитків. За що держава Україна буде присоромлена перед усією світовою громадськістю", - сказано в заяві китайських інвесторів моторобудівного заводу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інвестиційна угода з придбання акцій "Мотор Січ" повністю відповідає визначенню Угоди між урядом Китайської народної Республіки та урядом України про заохочення та взаємний захист інвестицій, яке дає визначення понять "інвестиції" та "інвестор".
Відповідно до цієї угоди, інвестиції китайських інвесторів в "Мотор Січ" повністю відповідають вимогам, що також регламентовано універсальними світовими стандартами та практикою ділових відносин.