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Китайские ограничения привели к перебоям с поставками беспилотников в РФ, - СМИ

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Введенные властями Китая ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

"Введенные властями КНР ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров", - говорится в материале.

Отмечается, что крупные российские производители дронов успели создать существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ, но оформление может занять до года. 

Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить "параллельный импорт", - пишет издание.

Также уточняется, что некоторые начали жаловаться, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза беспилотников.

Что еще известно об ограничениях Китая

Введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт беспилотников привели к прекращению поставок комплектующих и самих дронов массой более 4 кг. 

По определенным типам уже наблюдается дефицит, в частности по агродронам, которые весят в среднем 30-40 кг и пока производятся в РФ в единичных экземплярах.

Снабжение китайских дронов в Россию

The Telegraph сообщало, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.

Также The New York Times ранее опубликовало материал, что Китай отправил РФ дроны и запчасти к ним уже более чем на 12 млн. долларов.

После этого власти Китая заявили, что с 1 сентября введут контроль над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования, чтобы это нельзя было использовать в боевых действиях.

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