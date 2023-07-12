RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китайские хакеры взломали электронную почту правительств в Европе, - Microsoft

Фото: Microsoft выявила китайских хакеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Базирующаяся в Китае хакерская группа с целью шпионажа взломала ряд учетных записей электронной почты, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Microsoft.

Microsoft сообщила, что группа, которую она идентифицировала как Storm-0558, в середине мая получила доступ к данным электронной почты примерно 25 организаций и смогла оставаться незамеченной в течение месяца.

Компания-разработчик программного обеспечения обнаружила брешь только после расследования в середине июня, когда ее предупредили клиенты о ненормальной почтовой активности.

"По нашим оценкам, этот противник занимается шпионажем, например, получением доступа к системам электронной почты для сбора разведданных", - написал Чарли Белл, исполнительный вице-президент Microsoft.

Он добавил, что Storm-0558 осуществил атаку, подделав токены аутентификации, необходимые для доступа к учетным записям электронной почты пользователей. С тех пор Microsoft уведомила пострадавших клиентов и предприняла соответствующие меры по смягчению последствий.

Microsoft заявила, что сотрудничает с агентством киберзащиты Министерства внутренней безопасности для устранения нарушения и продолжит расследование и мониторинг группы, базирующейся в Китае. Компания добавила значительные автоматические обнаружения признаков компрометации системы, чтобы усилить свою защиту.

Правительственные хакерские группы Китая

Это не первое выявление хакерской группы из Китая, проводящей кибератаки с целью получения конфиденциальной информации.

В мае Microsoft заявила, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая китайским государством, атаковала критическую инфраструктуру в Гуаме. Там находятся основные военные объекты США, в частности, база ВМС Andersen, которая является ключевой для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корпорация Microsoft сообщила, что Volt Typhoon разрабатывает возможности, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время будущих кризисов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
MicrosoftКитай