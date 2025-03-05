Китайское посольство сделало заявление после повышения пошлин со стороны США

Китайское посольство в США сделало резкое заявление после повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон решил увеличить тарифы на импорт с 10% до 20%, что вызвало жесткую реакцию Пекина.

"Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", - говорится в официальном сообщении посольства КНР в соцсетях.

Заявление было опубликовано в момент, когда Дональд Трамп завершал свою речь по экономической политике. Оно стало ответом экономического противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира.