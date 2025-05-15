Китайская угроза: Филиппины подписали важное соглашение с Германией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Недавно Манила заключила соглашение о военных визитах с Новой Зеландией, а также имеет подобные договоренности с США, Японией и Австралией.

Филиппины, которые являются давним союзником Соединенных Штатов, активизируют сотрудничество в сфере безопасности с рядом партнеров на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море из-за территориальных споров с Китаем.

Документ был подписан в Берлине в среду, 14 мая, министром национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро и федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Германия и Филиппины подписали оборонное соглашение, направленное на расширение двустороннего сотрудничества в сферах вооружения, логистики и кибербезопасности.

Споры между Филиппинами и Китаем

Южно-Китайское море играет ключевую роль в глобальной торговле, - ежегодно его водами транспортируются товары на сумму около 3 триллионов долларов. На отдельные районы морской акватории претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что территориальные требования Китая в Южно-Китайском море не имеют правовых оснований. Но Пекин отказался признавать это решение.

Китай проводит масштабную добычу песка и кораллов для формирования искусственных островов в регионе. Пекин настаивает, что речь идет о законной хозяйственной деятельности на его, как он считает, суверенной территории. В то же время, другие страны Юго-Восточной Азии воспринимают такие действия, как попытку укрепить фактический контроль над спорными морскими зонами.

В марте китайские военные развернули стратегические бомбардировщики в районе спорной отмели Скарборо.

В конце апреля, военные Береговой охраны Китая высадились на спорном рифе "Сэнди-Кей 2" возле форпоста Филиппин на острове Титу и сделали фото со своим флагом.

Военные Филиппин ответили на такую акцию китайцев симметричной операцией.

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