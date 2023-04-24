Китайская цензура переписывает историю возникновения COVID-19, - NYT

Как отмечается в публикации, мертвая хватка Пекина распространяется гораздо дальше, чем многие исследователи пандемии подозревают. Его цензурная кампания нацелена на международные журналы и научные базы данных, подрывая основы общих научных знаний.

Под давлением своего правительства китайские ученые скрыли данные, изъяли генетические последовательности из общедоступных баз данных и изменили важные детали в материалах, представленных в журналах. Редакторы западных журналов способствовали этим усилиям, соглашаясь на эти правки или отзывая статьи по неясным причинам, показал обзор The Times более дюжины отозванных статей.

Группы, в том числе Всемирная организация здравоохранения, поверили запутанным данным и неточным срокам, отмечается в публикации.

Такая цензура недавно стала достоянием общественности, когда международная группа ученых выявили данные о генетических последовательностях, которые китайские исследователи собрали на рынке в Ухане в январе 2020 года, но скрывали от иностранных экспертов в течение трех лет - задержку, которую представители глобального здравоохранения назвали "непростительной".

Как отмечает The New York Times, приписать цензуре какой-то один мотив невозможно. Пекин контролирует и формирует информацию как нечто само собой разумеющееся, особенно в моменты кризиса. Но часть цензуры изменила график ранних заражений, что является деликатной темой, поскольку правительство столкнулось с критикой за то, достаточно ли быстро оно отреагировало на вспышку.

Нет никаких доказательств того, что цензура призвана скрыть конкретный сценарий возникновения пандемии. Некоторые ученые считают, что COVID-19 передается от животных к человеку естественным путем. Другие утверждают, что вирус мог распространиться из китайской лаборатории. Обе стороны указали на цензурированные данные в поддержку своих теорий. Но ученые пришли к согласию в одном: власть китайского правительства над наукой задушила поиск истины, говорится в публикации.

Постоянно меняющиеся даты

На короткое время казалось, что коронавирус бросил вызов общеизвестно жесткому владению Китаем информацией. В частности, 6 февраля 2020 года, когда предотвращение пандемии все еще казалось возможным, в китайский интернете поеявилось сообщение о смерти Ли Веньляна, уханьского врача, который был наказан за предупреждение о вспышке, прежде чем сам заболел.

Гнев закипал. Люди почувствовали, что чиновники утаили жизненно важную информацию. По всему Китаю они спрашивали: сколько людей заразились вирусом в декабре? Кто знал? Почему не было сделано больше?

Примерно в то же время исследователи подтвердили, что вирус передавался от человека к человеку в течение нескольких недель, и этот факт китайские официальные лица изначально игнорировали.

Китайское правительство отреагировало ужесточением онлайн-цензуры и изъятием контроля над исследованиями. Сначала цензура была разрозненной. Министерство науки и технологий посоветовало ученым уделять первоочередное внимание борьбе со вспышкой, а не публикации документов. Один европейский ученый вспомнил, как его китайские коллеги просили его подписать соглашение о неразглашении, обещая не делиться данными об исследованиях, которые уже были опубликованы.

Вскоре китайские исследователи обратились к журналам с просьбой отозвать свою работу. Журналы могут отозвать статьи по ряду уважительных причин, например, из-за ошибочных данных. Но обзор более дюжины отозванных статей из Китая показывает тенденцию к пересмотру или закрытию исследований о ранних случаях, условиях для медицинских работников и о том, насколько широко распространился вирус - темы, которые могут выставить правительство в плохом свете.

Среди них были исследования , в которых участвовали инфицированные дети на юге Китая; исследование депрессии и тревожности среди китайских медицинских работников, лечивших пациентов с COVID-19, и даже письмо, опубликованное в The Lancet Global Health двумя медсестрами, которые описали отчаяние, которое они испытывали, работая в больницах Уханя.

Журналы, как правило, не спешат отзывать статьи, даже если они признаны мошенническими или неэтичными. Но в Китае расчеты другие, сказал Иван Оранский, основатель Retraction Watch. Журналы, которые хотят продавать подписку в Китае или публиковать китайские исследования, часто подчиняются требованиям правительства. "Научные издатели действительно изо всех сил старались уладить запросы о цензуре", - сказал он.

По мере распространения вируса Китай формализовал свой контроль. Правительственная целевая группа была назначена ответственной за все исследования коронавируса. Согласно документам, официальные лица восточной провинции Чжэцзян обсудили "укрепление управления" научными результатами.

Затем, 9 марта, ученые из ведущих китайских лабораторий опубликовали статью о том, как может мутировать коронавирус. Исследование появилось в престижном журнале Clinical Infectious Diseases, издаваемом Oxford University Press.

Тема казалась аполитичной, но она опиралась на образцы, взятые у пациентов в Ухане, начиная с середины декабря 2019 года. Это добавило доказательств того, что вирус широко распространялся до того, как правительство Китая приняло меры.

На следующий день министерство образования Китая приказало университетам представить темы исследований правительственной целевой группе для утверждения, согласно директиве, размещенной на веб-сайте университета. В директиве говорится, что те, кто не проверял свои научные проекты или вызывал "серьезные негативные социальные последствия", будут наказаны.

Поскольку китайским ученым надели намордник, трудно провести четкое различие между статьями, подвергшимися цензуре, и теми, которые были отозваны по законным научным причинам, отмечает New York Times.

Цензура помогла правительству Китая рассказать свою историю. "Они начали представлять новое повествование о вспышке не только с точки зрения происхождения, но и с точки зрения роли правительства в реагировании на пандемию", - сказал Янчжун Хуанг, эксперт по глобальному здравоохранению из Университета Сетон Холл.

Через два месяца после публикации статьи о мутациях коронавируса издание Clinical Infectious Diseases опубликовало обновление. В новой версии говорилось, что образцы из Уханя были собраны не в декабре, а через несколько недель, в январе.

Тайна происхождения

Китайские ученые годами игнорировали просьбы обнародовать информацию о мазках, взятых с рынка в Ухане. Этот отказ помешал попыткам определить, как началась пандемия.

Доктор Холмс, биолог Сиднейского университета, сказал, что еще два года назад он подчеркивал китайским исследователям важность этих образцов. Он даже отправил им последовательность генома енотовидной собаки, надеясь, что они сравнит ее с образцами, имеющимися на рынке. Исследователи не обнародовали данные до этого года.

Всемирная организация здравоохранения, предполагаемое хранилище надежной информации о вирусе, только добавила путаницы в отношении происхождения пандемии. После того, как в крупном отчете организации и Китая за март 2021 года были обнаружены ошибки, представитель агентства Тарик Ясаревич пообещал, что официальные лица исправят ошибки.

Через два года их нет. Неверный отчет остается в сети, и в нем неточна хронология самых ранних известных случаев. Ясаревич теперь передает вопросы об отчете ученым, которые его подготовили.

"Это глубокая и во многих отношениях непростительная тайна, когда данные оказались ложными", - сказал Лоуренс Гостин, заведующий кафедрой Института национального и глобального права в области здравоохранения Джорджтаунского университета и давний советник ВОЗ. "Это показывает либо то, что ВОЗ недостаточно настаивала на Китае, либо то, что Китай просто не сотрудничал".

Некоторые ученые также подозревают, что китайская цензура повлияла на генетические базы данных, лежащие в основе мировых исследований.

Доктор Блум, вирусолог-эволюционист из Сиэтла, изучал таблицы в научной статье в июне 2021 года, когда обнаружил, что десятки последовательностей генов были удалены из Sequence Read Archive, правительственной базы данных США. Последовательности с начала 2020 года были представлены учеными из Уханьского университета. Но они странным образом исчезли.

Национальная медицинская библиотека правительства США, которая управляет базой данных, заявила в то время, что уханьские исследователи попросили отозвать последовательности, и намекнула, что это был единственный случай во время пандемии, когда данные были удалены по запросу ученых.

Но обзор, проведенный внешним консультантом в марте 2022 года, показал, что в тот же день ученые удалили еще одну, не связанную с этим последовательность. После того, как доктор Блум опубликовал статью об удаленных последовательностях Уханьского университета, они снова появились в сети, но большинство из них было перемещено в базу данных, связанную с правительством Китая.

Этот спор и недавняя шумиха вокруг обнаруженной, затем удаленной, а затем восстановленной ДНК енотовидной собаки из отдельной базы данных вызвали призывы к прозрачности этих генетических архивов.

Виржини Куртье-Оргогозо, биолог-эволюционист из Французского национального центра научных исследований, заявила, что все последовательности, связанные с пандемией, должны быть предоставлены экспертам в области здравоохранения по всему миру, особенно из ранних образцов. "Среди людей, заболевших в декабре, у нас менее 20 последовательностей", - сказала она.

Контроль китайского правительства над наукой продолжается

Лаборатория китайского ученого, изучающего торговлю дикими животными, была недавно закрыта, пока власти расследовали необоснованные опасения, что ее исследования связаны с происхождением пандемии.

А 1 апреля Пекин ограничил иностранный доступ к Китайской национальной инфраструктуре знаний, академическому порталу, ограничив доступ к проводимым там исследованиям. Власти призвали китайских ученых публиковаться в местных журналах, а не в международных изданиях.

А в этом месяце китайские правительственные ученые заявили, что пришло время начать расследование происхождения вируса за пределами Китая. Это был намек на широко опровергнутое утверждение о том, что пандемия началась где-то в другом месте.