Китайська цензура переписує історію виникнення COVID-19, - NYT

Як зазначається у публікації, мертва хватка Пекіна поширюється набагато далі, ніж багато дослідників пандемії підозрюють. Його цензурна кампанія орієнтована на міжнародні журнали та наукові бази даних, підриваючи основи загальних наукових знань.

Під тиском свого уряду китайські вчені приховали дані, вилучили генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних та змінили важливі деталі у матеріалах, представлених у журналах. Редактори західних журналів сприяли цим зусиллям, погоджуючись на ці редагування або відкликаючи статті з неясних причин, показав огляд The Times більше дюжини відкликаних статей.

Групи, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, повірили заплутаним даним та неточним термінам, зазначається у публікації.

Така цензура нещодавно стала надбанням громадськості, коли міжнародна група вчених виявила дані про генетичні послідовності, які китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані в січні 2020 року, але приховували від іноземних експертів протягом трьох років - затримку, яку представники глобальної охорони здоров'я назвали "непрощенною" .

Як зазначає The New York Times, приписати цензурі якийсь мотив неможливо. Пекін контролює і формує інформацію як щось зрозуміле, особливо в моменти кризи. Але частина цензури змінила графік ранніх заражень, що є делікатною темою, оскільки уряд зіткнувся з критикою за те, чи швидко він відреагував на спалах.

Немає жодних доказів, що цензура покликана приховати конкретний сценарій виникнення пандемії. Деякі вчені вважають, що COVID-19 передається від тварин до людини природним шляхом. Інші стверджують, що вірус міг поширитись із китайської лабораторії. Обидві сторони наголосили на цензурованих даних на підтримку своїх теорій. Але вчені дійшли згоди в одному: влада китайського уряду над наукою задушила пошук істини, йдеться у публікації.

Дати, що постійно змінюються

На короткий час здавалося, що коронавірус кинув виклик загальновідомому володінню Китаєм інформацією. Зокрема, 6 лютого 2020 року, коли запобігання пандемії все ще здавалося можливим, у китайському інтернеті з'явилося повідомлення про смерть Лі Веньляна, вуханьського лікаря, який був покараний за попередження про спалах, перш ніж сам захворів.

Гнів закипав. Люди відчули, що чиновники приховали життєво важливу інформацію. По всьому Китаю вони питали: скільки людей заразилося вірусом у грудні? Хто знав? Чому більше не було зроблено?

Приблизно в той же час дослідники підтвердили, що вірус передавався від людини до людини протягом кількох тижнів і цей факт китайські офіційні особи спочатку ігнорували.

Китайський уряд відреагував посиленням онлайн-цензури та вилученням контролю над дослідженнями. Спочатку цензура була розрізненою. Міністерство науки та технологій порадило вченим приділяти першочергову увагу боротьбі зі спалахом, а не публікації документів. Один європейський учений згадав, як його китайські колеги просили його підписати угоду про нерозголошення, обіцяючи не ділитися даними про дослідження, які вже були опубліковані.

Незабаром китайські дослідники звернулися до журналів із проханням відкликати свою роботу. Журнали можуть відкликати статті з низки поважних причин, наприклад, через помилкові дані. Але огляд більш ніж дюжини відкликаних статей з Китаю показує тенденцію до перегляду або закриття досліджень про ранні випадки, умови для медичних працівників і про те, наскільки широко поширився вірус - теми, які можуть виставити уряд у поганому світлі.

Серед них були дослідження, в яких брали участь інфіковані діти на півдні Китаю; дослідження депресії та тривожності серед китайських медичних працівників, які лікували пацієнтів із COVID-19, і навіть лист, опублікований у The Lancet Global Health двома медсестрами, які описали розпач, який вони відчували, працюючи в лікарнях Уханя.

Журнали зазвичай не поспішають відкликати статті, навіть якщо вони визнані шахрайськими або неетичними. Але в Китаї інші розрахунки, сказав Іван Оранський, засновник Retraction Watch. Журнали, які хочуть продавати передплату в Китаї або публікувати китайські дослідження, часто підкоряються вимогам уряду. "Наукові видавці дійсно щосили намагалися залагодити запити про цензуру", - сказав він.

У міру поширення вірусу Китай формалізував контроль. Урядова цільова група була призначена відповідальною за дослідження коронавірусу. Згідно з документами, офіційні особи східної провінції Чжецзян обговорили "зміцнення управління" науковими результатами.

Потім 9 березня вчені з провідних китайських лабораторій опублікували статтю про те, як може мутувати коронавірус. Дослідження з'явилося у престижному журналі Clinical Infectious Diseases, що видається Oxford University Press.

Тема здавалася аполітичною, але вона спиралася на зразки, взяті у пацієнтів в Ухані, починаючи із середини грудня 2019 року. Це додало доказів того, що вірус широко поширювався до того, як уряд Китаю вжив заходів.

Наступного дня міністерство освіти Китаю наказало університетам представити теми досліджень урядової цільової групи для затвердження, згідно з директивою, розміщеною на веб-сайті університету. У директиві йдеться про те, що ті, хто не перевіряв свої наукові проекти або викликав "серйозні негативні соціальні наслідки", будуть покарані.

Оскільки китайським ученим одягли намордник, важко провести чітку різницю між статтями, що зазнали цензури, і тими, які були відкликані з законних наукових причин, зазначає New York Times.

Цензура допомогла уряду Китаю розповісти свою історію. "Вони почали представляти нову розповідь про спалах не тільки з погляду походження, а й з точки зору ролі уряду в реагуванні на пандемію", - сказав Янчжун Хуанг, експерт із глобальної охорони здоров'я з Університету Сетон Холл.

Через два місяці після публікації статті про мутації коронавірусу видання Clinical Infectious Diseases опублікувало оновлення. У новій версії говорилося, що зразки з Уханя були зібрані не в грудні, а за кілька тижнів у січні.

Таємниця походження

Китайські вчені роками ігнорували прохання оприлюднити інформацію про мазки, взяті з ринку в Ухані. Ця відмова завадила спробам визначити, як почалася пандемія.

Доктор Холмс, біолог університету Сіднея, сказав, що ще два роки тому він підкреслював китайським дослідникам важливість цих зразків. Він навіть відправив їм послідовність геному єнотовидного собаки, сподіваючись, що вони порівнять його зі зразками, що є на ринку. Дослідники не оприлюднили дані до цього року.

Всесвітня організація охорони здоров'я, яку передбачає сховище надійної інформації про вірус, лише додала плутанини щодо походження пандемії. Після того, як у великому звіті організації та Китаю за березень 2021 року було виявлено помилки, представник агентства Тарік Ясаревич пообіцяв, що офіційні особи виправлять помилки.

За два роки їх немає. Невірний звіт залишається в мережі, і в ньому неточна хронологія ранніх відомих випадків. Ясаревич наразі передає питання про звіт ученим, які його підготували.

"Це глибока і в багатьох відношеннях непробачна таємниця, коли дані виявилися помилковими", - сказав Лоуренс Гостін, завідувач кафедри Інституту національного та глобального права в галузі охорони здоров'я Джорджтаунського університету та давній радник ВООЗ. "Це показує або те, що ВООЗ недостатньо наполягала на Китаї, або те, що Китай просто не співпрацював".

Деякі вчені також підозрюють, що китайська цензура вплинула на генетичні бази даних, що є основою світових досліджень.

Доктор Блум, вірусолог-еволюціоніст із Сіетла, вивчав таблиці у науковій статті у червні 2021 року, коли виявив, що десятки послідовностей генів були видалені з Sequence Read Archive, урядової бази даних США. Послідовності з початку 2020 року були представлені вченими з університету Ухань. Але вони дивним чином зникли.

Національна медична бібліотека уряду США, яка керує базою даних, заявила в той час, що уханьські дослідники попросили відкликати послідовності, і натякнула, що це був єдиний випадок під час пандемії, коли дані було видалено на запит учених.

Але огляд, проведений зовнішнім консультантом у березні 2022 року, показав, що того ж дня вчені видалили ще одну, не пов'язану із цим послідовність. Після того, як доктор Блум опублікував статтю про віддалені послідовності університету Ухань, вони знову з'явилися в мережі, але більшість з них було переміщено в базу даних, пов'язану з урядом Китаю.

Ця суперечка та недавній галас навколо виявленого, потім віддаленого, а потім відновленого ДНК єнотовидного собаки з окремої бази даних викликали заклики до прозорості цих генетичних архівів.

Віржіні Куртьє-Оргогозо, біолог-еволюціоніст із Французького національного центру наукових досліджень, заявила, що всі послідовності, пов'язані з пандемією, мають бути надані експертам у галузі охорони здоров'я по всьому світу, особливо з ранніх зразків. "Серед людей, які захворіли у грудні, у нас менше 20 послідовностей", - сказала вона.

Контроль китайського уряду над наукою продовжується

Лабораторія китайського вченого, який вивчає торгівлю дикими тваринами, була нещодавно закрита, поки влада розслідувала необґрунтовані побоювання, що її дослідження пов'язані з походженням пандемії.

А 1 квітня Пекін обмежив іноземний доступ до Китайської національної інфраструктури знань, академічного порталу, обмеживши доступ до проведених там досліджень. Влада закликала китайських учених публікуватися у місцевих журналах, а не у міжнародних виданнях.

А цього місяця китайські урядовці заявили, що настав час розпочати розслідування походження вірусу за межами Китаю. Це був натяк на спростоване твердження про те, що пандемія почалася десь в іншому місці.