Китайская разведка получила доступ к переписке сотрудников Конгресса США, - FT
Хакеры, работающие на китайскую разведку, получила доступ к электронным ящикам сотрудников комитетов Конгресса США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Китайская разведка в рамках Salt Typhoon получила доступ к системам электронной почты, которыми пользуются некоторые сотрудники комитета Палаты представителей по вопросам Китая, а также помощники комитетов по иностранным делам, комитете по разведке и комитете по вооруженным силам.
Министерство государственной безопасности Китая уже несколько лет управляет системой Salt Typhoon. Она позволяет Китаю получать доступ к незашифрованным телефонным звонкам, текстовым сообщениям и голосовой почте почти каждого американца.
По словам людей, знакомых с кампанией, Salt Typhoon также перехватывал звонки высокопоставленных чиновников США в течение последних нескольких лет.
Джейк Салливан, советник по национальной безопасности бывшего президента Джо Байдена, в прошлом году после ухода из Белого дома заявил Financial Times, что американские телекоммуникационные компании "очень уязвимы" к Salt Typhoon.
Посольство Китая в США со своей стороны отрицало обвинения в отношении Salt Typhoon. Так, представитель посольства Лю Пэнъюй заявил, что Пекин решительно выступает против необоснованных спекуляций и обвинений со стороны США.
Что предшествовало
Новая информационная кампания является одной из многих кибершпионских усилий китайской разведки, направленных на инфраструктуру США.
В 2024 году ФБР и другие американские агентства заявили, что спонсируемая китайским государством хакерская группа проникла в энергетические, транспортные и коммуникационные системы США таким образом, что это помогло бы Китаю в случае конфликта со Штатами.
В свое время Министерство финансов США планировало ввести санкции против субъектов мобильных служб связи из-за , Salt Typhoon, но изменило курс из-за опасений, что это сорвет разрядку, достигнутую президентом Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Также ранее Британия обнародовала доказательства масштабных шпионских операций Китая, которые угрожали национальной безопасности и экономике страны.