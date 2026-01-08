ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китайская разведка получила доступ к переписке сотрудников Конгресса США, - FT

Четверг 08 января 2026 14:11
UA EN RU
Китайская разведка получила доступ к переписке сотрудников Конгресса США, - FT Фото: китайская разведка получила доступ к переписке Конгресса США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Хакеры, работающие на китайскую разведку, получила доступ к электронным ящикам сотрудников комитетов Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Китайская разведка в рамках Salt Typhoon получила доступ к системам электронной почты, которыми пользуются некоторые сотрудники комитета Палаты представителей по вопросам Китая, а также помощники комитетов по иностранным делам, комитете по разведке и комитете по вооруженным силам.

Министерство государственной безопасности Китая уже несколько лет управляет системой Salt Typhoon. Она позволяет Китаю получать доступ к незашифрованным телефонным звонкам, текстовым сообщениям и голосовой почте почти каждого американца.

По словам людей, знакомых с кампанией, Salt Typhoon также перехватывал звонки высокопоставленных чиновников США в течение последних нескольких лет.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности бывшего президента Джо Байдена, в прошлом году после ухода из Белого дома заявил Financial Times, что американские телекоммуникационные компании "очень уязвимы" к Salt Typhoon.

Посольство Китая в США со своей стороны отрицало обвинения в отношении Salt Typhoon. Так, представитель посольства Лю Пэнъюй заявил, что Пекин решительно выступает против необоснованных спекуляций и обвинений со стороны США.

Что предшествовало

Новая информационная кампания является одной из многих кибершпионских усилий китайской разведки, направленных на инфраструктуру США.

В 2024 году ФБР и другие американские агентства заявили, что спонсируемая китайским государством хакерская группа проникла в энергетические, транспортные и коммуникационные системы США таким образом, что это помогло бы Китаю в случае конфликта со Штатами.

В свое время Министерство финансов США планировало ввести санкции против субъектов мобильных служб связи из-за , Salt Typhoon, но изменило курс из-за опасений, что это сорвет разрядку, достигнутую президентом Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Также ранее Британия обнародовала доказательства масштабных шпионских операций Китая, которые угрожали национальной безопасности и экономике страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки Конгресс США
Новости
На Днепропетровщине без света остаются 800 тысяч потребителей, - Минэнерго
На Днепропетровщине без света остаются 800 тысяч потребителей, - Минэнерго
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка