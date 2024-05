Впервые в истории. Китайская миссия доставит почву с обратной стороны Луны

Гэ Пин, заместитель директора Китайского центра исследования Луны и космической инженерии, перед запуском заявил журналистам: "Чанъэ-6 впервые соберет образцы с обратной стороны Луны".

Целью 53-дневной миссии является доставка на Землю около двух килограммов лунных образцов для анализа.

Он попытается перезапуститься со стороны Луны, обращенной от Земли, которую называют "темной стороной Луны". Потому что ее нельзя увидеть с Земли, а не потому, что она не ловит солнечные лучи.

На ней более толстая и древняя кора с большим количеством кратеров, которые меньше покрыты древними потоками лавы, чем ближняя сторона.

Ученые надеются, что это облегчит сбор материала, который мог бы пролить свет на то, как образовалась Луна.

"Зонд намерен собрать лунный грунт и камни и провести эксперименты с использованием дрели и механической руки",- сообщило Национальное космическое управление Китая.

В компании сообщили, что зонд для связи с Землей он будет использовать спутник-ретранслятор Queqiao 2,

Запуск знаменует собой первую из трех беспилотных миссий на Луну, запланированных Китаем на это десятилетие.

Беспилотная ракета с зондом стартовала с космодрома примерно в 17:27 по местному времени (12:27 по Киеву). Момент запуска попал на видео.

Liftoff at ~09:27UTC on May 03, Long March 5 Y8 successfully launched Chang'e-6 into a lunar transfer orbit, starting its 5-day journey to the moon. https://t.co/kwRPm3ac1q pic.twitter.com/9mfuiWlIE0