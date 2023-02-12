Китайская полиция сообщила о непознанном летающем объекте над территорией страны

Фото: китайская полиция сообщила о неопознанном летающем объекте над территорией страны (facebook com worldeconomicforum)

Китайская полиция сообщила о том, что на востоке страны был обнаружен неопознанный летающий объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.