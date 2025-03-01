В Китае исчез министр технологий, который занимался ИИ и полупроводниками

В Китае исчез министр промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлун, который не появлялся на важных собраниях правительства более двух месяцев. Накануне ему назначили замену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Цзинь Чжуанлун отсутствовал с конца декабря. Исчезновения китайских чиновников свидетельствуют об антикоррупционном расследовании. Источники издания сообщают, что министр был объектом расследования, связанного со взяточничеством.

28 февраля Цзинь Чжуанлуна сняли с должности, а его заменил Ли Лэчэн. Новоназначенный министр технологий и промышленности ранее был губернатором провинции Ляонин.

Официальных объяснений относительно отсутствия Цзиня китайские власти не предоставили.

Кто такой Цзинь Чжуанлун

Цзинь стал известным как глава государственного авиастроителя Comac, где ему приписывали разработку C919, первого в Китае пассажирского самолета внутреннего производства.

Затем его повысили до заместителя директора центрального военно-гражданского офиса Китая.

В 2022 году его назначили министром промышленности и технологий, которое контролирует промышленную политику, включая разработку искусственного интеллекта, полупроводников, телекоммуникаций и электромобилей.