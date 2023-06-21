ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае заявили о поддержке "мирных инициатив" лидеров стран Африки

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 05:16
В Китае заявили о поддержке "мирных инициатив" лидеров стран Африки Фото: Мао Нин, спикер МИД Китая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин высоко оценивает усилия африканских стран, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса". Так в КНР высказались о продолжающейся полномасштабной войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

Комментируя на брифинге визит делегации лидеров стран Африки в Украину и Россию на прошлой неделе, китайский чиновник заявила, что их усилия "хорошо отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".

"Факты показали, что война и санкции не решат ни одной проблемы; диалог и переговоры - единственный реальный выход", - убеждает представитель МИД Китая.

Также Нин добавила, что КНР готов работать со всеми сторонами, включая африканские страны, для "создания благоприятных условий для политического урегулирования украинского кризиса".

Инициативы и миссия лидеров африканских стран

Президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки 16 июня посетили Киев и встретились с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Визит африканской делегации происходил на фоне массированной ракетной атаки РФ на украинскую столицы.

На встрече лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, который состоит из 10 пунктов. В свою очередь Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской формуле мира.

После Украины лидеры африканских стран отправились в РФ, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Добавим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко прокомментировал встречу Путина с лидерами африканских стран и риторику главы Кремля.

Детальнее о миссии африканских лидеров читайте в материале РБК-Украина "Без шансов на успех. Как миссия из Африки возила свой "мирный план" Зеленскому и Путину".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Африка Война России против Украины
NEWS
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
DAILY
Дело экс-судьи Князева. Как НАБУ и САП разоблачили топ-коррупционера Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Дело экс-судьи Князева. Как НАБУ и САП разоблачили топ-коррупционера Украины