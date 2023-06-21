В Китае заявили о поддержке "мирных инициатив" лидеров стран Африки

Спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин высоко оценивает усилия африканских стран, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса". Так в КНР высказались о продолжающейся полномасштабной войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая .

Комментируя на брифинге визит делегации лидеров стран Африки в Украину и Россию на прошлой неделе, китайский чиновник заявила, что их усилия "хорошо отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".

"Факты показали, что война и санкции не решат ни одной проблемы; диалог и переговоры - единственный реальный выход", - убеждает представитель МИД Китая.

Также Нин добавила, что КНР готов работать со всеми сторонами, включая африканские страны, для "создания благоприятных условий для политического урегулирования украинского кризиса".

Инициативы и миссия лидеров африканских стран

Президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки 16 июня посетили Киев и встретились с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Визит африканской делегации происходил на фоне массированной ракетной атаки РФ на украинскую столицы.

На встрече лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, который состоит из 10 пунктов. В свою очередь Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к украинской формуле мира.

После Украины лидеры африканских стран отправились в РФ, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Добавим, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко прокомментировал встречу Путина с лидерами африканских стран и риторику главы Кремля.

Детальнее о миссии африканских лидеров читайте в материале РБК-Украина "Без шансов на успех. Как миссия из Африки возила свой "мирный план" Зеленскому и Путину".