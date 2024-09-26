В Китае затонула новейшая атомная подлодка, - WSJ

Весной этого года в Китае затонула новейшая атомная ударная подлодка. Инцидент, который китайские власти пытались скрыть, произошел на судостроительном заводе вблизи Уханя в конце мая или начале июня.

Издание отметило, что это произошло в то время, когда Китай упорно пытается расширить свой военно-морской флот, в том числе флот атомных подлодок.

Пока США не знают, перевозила ли подлодка ядерное топливо во время затопления, но эксперты за пределами американского правительства считают, что это вполне вероятно.