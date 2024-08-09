ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай строит самый большой десантный корабль в мире: в США озабочены ускорением производства

Пекин, Пятница 09 августа 2024 12:05
UA EN RU
Китай строит самый большой десантный корабль в мире: в США озабочены ускорением производства Фото: модель десантного корабля ВМС Китая "Хайнань" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Китай ускорил строительство десантного корабля класса 076 на острове Чаншин у Шанхая. Новый военный корабль, известный как класс "Юньнань", может быть спущен на воду уже в 2025 году и может считаться одним из самых крупных в мире, что обеспокоило США и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отметило, что в то время как Китай строит один из крупнейших в мире военных кораблей в более короткие сроки, США и европейские страны тратят время на модернизацию старых фрегатов или эсминцев.

Журналисты приводят данные военно-морской разведки США. Согласно им, общая мощность кораблестроения Китая сейчас более чем в 632 раза превышает американскую. Примечательно, что Пекин также может привлечь десятки дополнительных верфей для увеличения темпов строительства.

За последние 10 лет Китай более чем вдвое увеличил свой флот эсминцев с управляемыми ракетами - до 42 единиц, а также спустил на воду 23 новых эсминцев. Издание отмечает, что США за тот же период построили всего 11.

С 2017 года Китай построил 8 ракетных крейсеров, в то время как США ни одного. Журналисты предположили, что это и вызывает у американских чиновников наибольшее беспокойство.

Этот крупный военно-морской производственный потенциал КНР поддерживается еще большим сектором гражданского судостроения. В материале отмечается, что в 1999 году на китайские верфи приходилось только 5% мирового тоннажа торговых судов ежегодно, в то время как сейчас эта доля составляет более 50%.

В 2023 году китайские верфи привлекли около 60% новых заказов на торговые суда. Это, как отметили в Reuters, резко контрастирует с темпами строительства в США, ежегодно производящими лишь 15-25 новых торговых судов, что составляет менее 5% от общего количества в мире.

Скорость строительства китайского флота и рост его численности, превышающий флот США по количеству кораблей, вызывают обеспокоенность западных партнеров. В частности, растет беспокойство из-за возможной угрозы конфликта вокруг Тайваня.

Как пишет Reuters, американские официальные лица утверждают, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал своим военным готовиться к проведению операции по вторжению на Тайвань до 2027 года. Журналисты отметили, что в настоящее время Пекин отрицает эти предположения.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что тайваньское правительство готовит своих граждан к вероятному вторжению Китая.

Недавно стало известно, что власти КНР обязались не применять ядерное оружие первым, однако они могут укреплять свой ядерный арсенал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Где ведутся бои в Курской области: карта "серых зон" на 9 августа
Где ведутся бои в Курской области: карта "серых зон" на 9 августа
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев