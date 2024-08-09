Китай строит самый большой десантный корабль в мире: в США озабочены ускорением производства

Китай ускорил строительство десантного корабля класса 076 на острове Чаншин у Шанхая. Новый военный корабль, известный как класс "Юньнань", может быть спущен на воду уже в 2025 году и может считаться одним из самых крупных в мире, что обеспокоило США и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отметило, что в то время как Китай строит один из крупнейших в мире военных кораблей в более короткие сроки, США и европейские страны тратят время на модернизацию старых фрегатов или эсминцев.

Журналисты приводят данные военно-морской разведки США. Согласно им, общая мощность кораблестроения Китая сейчас более чем в 632 раза превышает американскую. Примечательно, что Пекин также может привлечь десятки дополнительных верфей для увеличения темпов строительства.

За последние 10 лет Китай более чем вдвое увеличил свой флот эсминцев с управляемыми ракетами - до 42 единиц, а также спустил на воду 23 новых эсминцев. Издание отмечает, что США за тот же период построили всего 11.

С 2017 года Китай построил 8 ракетных крейсеров, в то время как США ни одного. Журналисты предположили, что это и вызывает у американских чиновников наибольшее беспокойство.

Этот крупный военно-морской производственный потенциал КНР поддерживается еще большим сектором гражданского судостроения. В материале отмечается, что в 1999 году на китайские верфи приходилось только 5% мирового тоннажа торговых судов ежегодно, в то время как сейчас эта доля составляет более 50%.

В 2023 году китайские верфи привлекли около 60% новых заказов на торговые суда. Это, как отметили в Reuters, резко контрастирует с темпами строительства в США, ежегодно производящими лишь 15-25 новых торговых судов, что составляет менее 5% от общего количества в мире.

Скорость строительства китайского флота и рост его численности, превышающий флот США по количеству кораблей, вызывают обеспокоенность западных партнеров. В частности, растет беспокойство из-за возможной угрозы конфликта вокруг Тайваня.

Как пишет Reuters, американские официальные лица утверждают, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал своим военным готовиться к проведению операции по вторжению на Тайвань до 2027 года. Журналисты отметили, что в настоящее время Пекин отрицает эти предположения.