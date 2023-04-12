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ВОЗ заявила о первой смерти от птичьего гриппа H3N8, которым редко болеют люди

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Среда 12 апреля 2023 20:21
ВОЗ заявила о первой смерти от птичьего гриппа H3N8, которым редко болеют люди Фото: В Китае зарегистрировали первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Китае зарегистрировали первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От инфекции скончалась 59-летняя женщина.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

56-летняя женщина из южной провинции Гуандун стала третьим человеком, заразившимся подтипом птичьего гриппа H3N8. Все случаи заболевания произошли в Китае, причем первые два случая были зарегистрированы в прошлом году.

Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун сообщил о третьем случае заражения в конце марта, но не сообщил подробностей о смерти женщины. По данным ВОЗ, у пациентки было несколько основных заболеваний, а также контакт с живой птицей.

Образцы, взятые с рынка, который женщина посетила до того, как заболела, были положительными на грипп A(H3), предполагая, что это могло стать источником инфекции.

Хотя H3N8 редко встречается у людей, он распространен среди птиц, у которых он практически не вызывает признаков заболевания. Им также заражаются и другие млекопитающие.

Среди близких контактов инфицированной женщины не было выявлено других случаев заболевания, сообщили в ВОЗ.

"Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что этот вирус не обладает способностью легко распространяться от человека к человеку, поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким", - говорится в заявлении ВОЗ.

Напомним, в прошлом году в Болгарии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В результате которой уничтожили 19 тысяч кур.

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