В Китае заверили, что сотрудничество с Россией не направлено против "третьей стороны"
Китай ведет с Россией "нормальное сотрудничество". Оно не направлено против какой-либо третьей стороны.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
Журналисты поинтересовались у Мао Нин, может ли она прокомментировать возможность американский санкций против китайских компаний, которые поддерживают войну России против Украины.
"Я хочу подчеркнуть, что и Китай, и Россия являются независимыми крупными странами. Китай и Россия ведут нормальное сотрудничество, которое не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно становиться мишенью для внешнего вмешательства или принуждения", - ответила она.
По словам Мао Нин, ее страна "решительно против" каких-либо односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.
Также представитель МИД добавила, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" была "объективной и справедливой".
"Китай не является ни тем, кто создал кризис, ни его участником, но активно работает над тем, чтобы обеспечить мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса. США должны конструктивно работать над политическим урегулированием кризиса, а не перекладывать вину на Китай и вбивать клин между Китаем и другими странами", - рассказала Мао Нин.
Позиция Китая
Напомним, Китай с начала полномасштабной войны отказывается осуждает агрессию России против Украины. Также Пекин продолжает вести дипломатические и экономические отношения с Москвой и укреплять их.
Российский диктатор Владимир Путин с 24 февраля 2022 года уже неоднократно проводил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским Си Цзиньпин провел разговор только раз за это время.
Также китайские компании подозревают в поставках России товаров двойного назначения, которые могут использоваться при производстве оружия. В частности, о резком увеличении такой торговли стало известно изданию Associated Press в апреле.
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