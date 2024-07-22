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В Китае заверили, что сотрудничество с Россией не направлено против "третьей стороны"

Пекин, Понедельник 22 июля 2024 18:34
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В Китае заверили, что сотрудничество с Россией не направлено против "третьей стороны" Фото: Мао Нин, представитель МИД КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай ведет с Россией "нормальное сотрудничество". Оно не направлено против какой-либо третьей стороны.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Журналисты поинтересовались у Мао Нин, может ли она прокомментировать возможность американский санкций против китайских компаний, которые поддерживают войну России против Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что и Китай, и Россия являются независимыми крупными странами. Китай и Россия ведут нормальное сотрудничество, которое не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно становиться мишенью для внешнего вмешательства или принуждения", - ответила она.

По словам Мао Нин, ее страна "решительно против" каких-либо односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. 

Также представитель МИД добавила, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" была "объективной и справедливой".

"Китай не является ни тем, кто создал кризис, ни его участником, но активно работает над тем, чтобы обеспечить мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса. США должны конструктивно работать над политическим урегулированием кризиса, а не перекладывать вину на Китай и вбивать клин между Китаем и другими странами", - рассказала Мао Нин.

Позиция Китая

Напомним, Китай с начала полномасштабной войны отказывается осуждает агрессию России против Украины. Также Пекин продолжает вести дипломатические и экономические отношения с Москвой и укреплять их.

Российский диктатор Владимир Путин с 24 февраля 2022 года уже неоднократно проводил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским Си Цзиньпин провел разговор только раз за это время.

Также китайские компании подозревают в поставках России товаров двойного назначения, которые могут использоваться при производстве оружия. В частности, о резком увеличении такой торговли стало известно изданию Associated Press в апреле.

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