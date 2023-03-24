В Китае захотели поддержки "мирного плана" со стороны Европы

Как пишет издание, с таким предложением он обратился в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

"Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль", - заявил Ван И.

По его словам, прекращение огня, прекращение войны и возобновление мирных переговоров "должно стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой".

Отмечается, что звонок Ван И состоялся сразу после государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию, во время которого российский диктатор Владимир Путин приветствовал предложения Китая, изложенные в "мирном плане".

Напомним, ранее в США предупредили, что предложения Китая фактически направлены на заморозку войны , и это может усложнить переговорный процесс и дать РФ дополнительное время для проведения своих агрессивных действий на территории Украины.

Добавим, что также в Белом доме предупредили, что Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и Россией. Поскольку Пекин до сих пор не осудил российское вторжение и продолжает торговать с Москвой.

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