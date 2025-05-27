В Китае отреагировали на заявление СВР о поставках военным заводам России

Украинской стороне якобы "хорошо известно", что Китай "контролирует товары двойного назначения". Пекин выступает против "безосновательных обвинений и политических манипуляций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, которую цитирует Global Times.
Комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) Украины о том, что китайская сторона поставляет ряд важных товаров на 20 российских военных заводов, Нин заявила, что: "Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".
"Украинской стороне это хорошо известно. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - добавила она.
В том же числе Нин отметила, что позиция Китая относительно "кризиса в Украине (полномасштабной войны, - ред.) является якобы "последовательной и четкой".
Пекин официально заявляет о нейтральной позиции относительно полномасштабной войны, избегая прямых формулировок вроде "война" или "вторжение", вместо этого употребляя термин "украинский кризис". Китай призывает к мирным переговорам и выступает за дипломатическое решение конфликта, подчеркивая уважение к суверенитету всех стран, но в то же время - без прямого осуждения действий России.
Несмотря на заявленный нейтралитет, Пекин продолжает углублять экономическое и политическое сотрудничество с Москвой. Китай избежал введения санкций, активно торгует с Россией и поддерживает контакты на высоком уровне.
Недавно глава СВР Олег Иващенко заявил, что Китай систематически поставляет России компоненты, имеющие военное назначение.
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