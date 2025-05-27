В Китае отреагировали на заявление СВР о поставках военным заводам России

Комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) Украины о том, что китайская сторона поставляет ряд важных товаров на 20 российских военных заводов, Нин заявила, что: "Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".

"Украинской стороне это хорошо известно. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - добавила она.

В том же числе Нин отметила, что позиция Китая относительно "кризиса в Украине (полномасштабной войны, - ред.) является якобы "последовательной и четкой".