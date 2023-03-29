В Китае ответили на приглашение Зеленского для Си Цзиньпина

Представитель МИД прокомментировала приглашение президента Владимира Зеленского для лидера Китая посетить Украину. Она отметила, что конкретной информации о возможной встрече лидеров пока у нее нет.

"Китай по украинскому вопросу поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину. Относительно конкретных деталей у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала спикера.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в Украину.

Также отметим, что ранее западные СМИ сообщали о возможном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина на фоне его визита в Москву. Однако информация не подтвердилась.

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