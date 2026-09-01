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В Китае ответили, давали ли гарантии по ядерному сдерживанию РФ

15:37 01.09.2026 Вт
2 мин
Ситуация оказалась не такой однозначной, как утверждал Стубб
aimg Анастасия Никончук
В Китае ответили, давали ли гарантии по ядерному сдерживанию РФ Фото: президент Финляндии Александр Стубб (GettyImages)
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Китай не подтвердил заявления президента Финляндии Александра Стубба о готовности Пекина повлиять на Россию в вопросе применения ядерного оружия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию yicai.com.

Пекин ответил на заявление Стубба

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что позиция Пекина по украинскому конфликту и ядерному вопросу является четкой и последовательной.

При этом китайское ведомство не подтвердило слова Стубба о том, что Пекин якобы готов не допустить применения Россией ядерного оружия против Украины.

Таким образом, заявление финского президента о позиции китайской стороны не получило подтверждения со стороны МИД КНР. В Пекине подчеркнули неизменность собственного подхода к этим вопросам.

Что ранее говорил Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что Китай не позволит России применить ядерное оружие против Украины. По его словам, во время разговора с высокопоставленным китайским чиновником он поднял тему возможного применения ядерного оружия.

"Этим летом меня посещал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: "Мы никогда не позволим, чтобы это произошло". И я считаю, что это достаточно эффективный фактор сдерживания", - отметил Стубб.

Финский президент также говорил, что возможности России для дальнейшей эскалации войны ограничены. По его мнению, одним из вариантов усиления войны для Москвы остается мобилизация, которая может иметь внутриполитические последствия для России.

"Пока возможности России для эскалации достаточно ограничены. Единственное, чем Россия еще может усилить эскалацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия для России", – заявил политик.

Напоминаем, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, несмотря на гибридные атаки со стороны России, следует сохранять политический диалог с Москвой и искать возможность восстановить контакты.

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