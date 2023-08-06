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В Китае произошло мощное землетрясение, разрушены более 100 зданий, ранен 21 человек

Фото: мощное землетрясение в Китае разрушило более 100 зданий, более 20 пострадавших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Землетрясение глубиной 10 км произошло сегодня 6 августа в 02:33 ночи в уезде Пинъюань города Тайчжоу. Разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

China Railway Group приостановила движение некоторых поездов на таких маршрутах, как железная дорога Пекин-Шанхай и Пекин-Коулун.

Естественная беда в Китае

Обрушившийся на Китай тайфун Доксури принес сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.

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Китай