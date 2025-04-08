В Китае раскритиковали Вэнса из-за высказываний о "китайских крестьянах"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью Fox News назвал китайцев "крестьянами". В Китае возмутились такими высказываниями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщает издание, во время интервью Вэнс защищал экономическую политику президента США Дональда Трампа, в частности пошлины, нанесшие удар по рынку, и раскритиковал "глобалистскую экономику".
"Что дала глобалистская экономика Соединенным Штатам Америки? На самом деле она держится на двух принципах - мы берем огромные долги, чтобы покупать вещи, которые изготавливают для нас другие страны. Чтобы сказать еще проще - мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы купить вещи, которые эти крестьяне же и производят", - сказал он.
В ответ представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что "это одновременно шокирует и огорчает - слышать такие невежественные и неуважительные слова от вице-президента США".
"Китай неоднократно выражал свою позицию относительно экономических и торговых отношений с США", - подчеркнул Линь.
Комментарии Вэнса вызвали бурную реакцию среди китайских пользователей социальных сетей, некоторые из которых призвали запретить ему въезд в Китай.
"Этот настоящий "крестьянин" из сельской Америки, кажется, не очень хорошо представляет себе мир", - написал бывший редактор газеты Global Times Ху Сицзинь в соцсети Weibo.
Хештег, связанный с высказыванием Вэнса, стал самой популярной темой в Weibo - его просмотрели уже более 140 миллионов раз.
"Вот они (американцы - ред.) какие на самом деле - высокомерные и грубые, как всегда", - говорится в одном из комментариев, который собрал почти тысячи лайков.
Другой пользователь написал: "Возможно, мы и крестьяне, но у нас - лучшая в мире скоростная железная дорога, мощная логистика и ведущие технологии в области ИИ, автопилота и дронов. Неужели такие "селяне" не заслуживают уважения?".
Многие комментаторы также обратили внимание на иронию высказывания вице-президента США, ведь сам Вэнс вырос в бедности, о чем написал в своей книге "Элегия горного парня". В ней он рассказал о тяжелом детстве на Аппалачах - с бедностью, насилием и зависимостью матери.
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров большого количества стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.
Часть тарифов начали действовать 5 апреля, а высшие пошлины против около 60 стран вступят в силу 9 апреля.
В частности, США ввели для Китая импортные пошлины в размере 34%. А Пекин в ответ заявил о введении аналогичного тарифа в размере 34% на американский импорт.
После этого Трамп повысил тарифы на китайский импорт с 34% до 50%.
В ответ посольство Китая в США заявило, что "давление или угрозы" Китая являются "неправильным способом взаимодействия". В Китае также раскритиковали новые пошлины за падение глобальных рынков и призвали США к консультациям.
Кроме того, Китай пообещал "бороться до конца", если Трамп реализует угрозу о повышении пошлин на 50%.
Сегодня стало известно, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%. Отмечается, что тарифы вступят в силу, потому что Китай не отменил свои зеркальные пошлины на требования США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.