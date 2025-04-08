В Китае раскритиковали Вэнса из-за высказываний о "китайских крестьянах"

Как сообщает издание, во время интервью Вэнс защищал экономическую политику президента США Дональда Трампа, в частности пошлины, нанесшие удар по рынку, и раскритиковал "глобалистскую экономику".

"Что дала глобалистская экономика Соединенным Штатам Америки? На самом деле она держится на двух принципах - мы берем огромные долги, чтобы покупать вещи, которые изготавливают для нас другие страны. Чтобы сказать еще проще - мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы купить вещи, которые эти крестьяне же и производят", - сказал он.

В ответ представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что "это одновременно шокирует и огорчает - слышать такие невежественные и неуважительные слова от вице-президента США".

"Китай неоднократно выражал свою позицию относительно экономических и торговых отношений с США", - подчеркнул Линь.

Комментарии Вэнса вызвали бурную реакцию среди китайских пользователей социальных сетей, некоторые из которых призвали запретить ему въезд в Китай.

"Этот настоящий "крестьянин" из сельской Америки, кажется, не очень хорошо представляет себе мир", - написал бывший редактор газеты Global Times Ху Сицзинь в соцсети Weibo.

Хештег, связанный с высказыванием Вэнса, стал самой популярной темой в Weibo - его просмотрели уже более 140 миллионов раз.

"Вот они (американцы - ред.) какие на самом деле - высокомерные и грубые, как всегда", - говорится в одном из комментариев, который собрал почти тысячи лайков.

Другой пользователь написал: "Возможно, мы и крестьяне, но у нас - лучшая в мире скоростная железная дорога, мощная логистика и ведущие технологии в области ИИ, автопилота и дронов. Неужели такие "селяне" не заслуживают уважения?".

Многие комментаторы также обратили внимание на иронию высказывания вице-президента США, ведь сам Вэнс вырос в бедности, о чем написал в своей книге "Элегия горного парня". В ней он рассказал о тяжелом детстве на Аппалачах - с бедностью, насилием и зависимостью матери.