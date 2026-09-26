В Китае раскрыли собственный план по завершению войны РФ и Украины

Как объяснил Хань, в вопросе российско-украинской войны глава Китая Си Цзиньпин придерживается четырех четких принципов.

Вице-президент КНР начал утверждать, что их главная цель - предотвращение эскалации и восстановление мира.

"Они являются основными ориентирами для Китая в продолжении выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта", - добавил Хань.

Что важно понимать: четыре принципа КНР для урегулирования российско-украинской войны - это:

приоритет мира и стабильности; охлаждение ситуации; воздержание от эскалации противостояния; создание условий для диалога.

Какая роль Китая в войне РФ против Украины.

Пекин уже много лет уверяет, что не является стороной войны РФ против Украины, и призывает к ее политическому урегулированию путем переговоров.

Тем не менее КНР сохраняет и укрепляет тесные отношения с Москвой. Китай продолжает торговать с Россией и покупать российские энергоносители.

Украина и западные страны обвиняют Китай в поддержке российской военной промышленности. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства оружия.

Что важно понимать, Пекин ни разу не присоединился к западным санкциям против России.