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Китай на фоне рекордной вспышки COVID-19 решил скрыть статистику

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Воскресенье 25 декабря 2022 14:17
Китай на фоне рекордной вспышки COVID-19 решил скрыть статистику Фото: в Китае прекратили публиковать COVID-статистику (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная комиссия здравоохранения Китая прекратила публиковать ежедневную статистику заболеваемости COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Главную информацию о COVID-19 будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР - для справочной информации и научно-исследовательских работ", - говорится в заявлении комиссии.

В то же время, комиссия не объяснила причины такого решения.

Начиная с 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19. В стране применяли локдауны и обязательные карантины. Однако уже в декабре китайские власти отменили ряд ограничений, что спровоцировало резкий скачок заболеваемости и летальных исходов.

Начиная с четверга рекордное количество звонков зарегистрировали в городе Сучжоу, а количество обращений в центр экстренной медицинской помощи в Ханчжоу возросло более чем в три раза.

Как отмечают разные данные, системы здравоохранения Китая оказалась не готова к решениям власти по отмене ограничений и страдает из-за нехватки ресурсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн. случаев заражения COVID-19.

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