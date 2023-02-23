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В Китае похвастались новейшим боевым роботом: что о нем известно

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Китай, Четверг 23 февраля 2023 18:35
В Китае похвастались новейшим боевым роботом: что о нем известно Фото: боевой робот VU-T10 (j eastday)
Автор: Елена Черкасец

Китай на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) представил новейший наземный беспилотник VU-T10 от компании China North Industries Group Corporation Limited.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Shephard.

Робот оснащен электродвигателем и разгоняется до 60 км/ч. Управлять ею можно на расстоянии до 15 км, но для этого требуется дрон-ретранслятор.

Машина VU-T10 весом 11 тонн имеет гусеничную платформу и дистанционно управляемую башню. На нее установлена 30-мм пушка и 7,62-мм спаренный пулемет, а также несколько установок с электрическим приводом, стреляющих дымовыми гранатами. Дополнительно на VU-T10 можно установить управляемую противотанковую систему NORINCO Red Arrow 12, способную атаковать цели вне досягаемости.

Разработчики утверждают, что электродвигатель позволяет разгоняться до 60 км/ч по асфальту. Заряда аккумулятора хватает на четыре часа. За наводку отвечают две стабилизационные прицельные системы: одна на крыше для обзора на 360 градусов, а вторая - рядом с основным 30-мм орудием.

Дальность связи с наземной станцией управления на базе грузовика составляет до 10 км и может быть увеличена еще на 5 км с помощью дрона-ретранслятора. Управлять VU-T10 можно с помощью пульта, но в этом случае дистанция ограничена 800м.

Издание утверждает, что VU-T10 подходит для ведения разведки, патрулирования и нанесения ударов. Машина способна выполнять боевые задания наедине или поддерживать пилотируемую боевую технику. Неизвестно, была ли эта система заказана или развернута армией Китая.

По данным издания, работа VU-T10 впервые была показана в ноябре прошлого года на выставке Airshow China-2022 в Чжугае. Согласно информации от производителей, он оборудован тепловизионными прицелами с круговым обзором, а также видеокамерами на бортах, увеличивающими поле обзора. Дистанционное управление обеспечивает терминал с двумя антеннами. Аналитики сравнивают VU-T10 с российской боевой машиной "Уран-9", но у китайской модели лучшая система связи и ситуационная осведомленность.

Напомним, китайская компания Xiaomi представила рабочий прототип собственного робота-гуманоида CyberOne.

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