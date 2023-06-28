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В Китае моделируют сценарии "тотальной войны" на фоне конфликта с США, - СМИ

Фото: в Китае моделируют сценарии возможной "тотальной войны" (chinamil com cn)
Автор: Наталья Юрченко

Китайские военные моделируют сценарии возможной "тотальной войны". В Пекине расценивают риски военного конфликта с США на самом высоком уровне за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Ученые и военные, работающие над сценарием, отмечают, что тотальная война означает привлечение всех военных и гражданских сил, а также экономики, как это было во время Первой и Второй мировых войн.

В последней оценке китайские военные

Другие данные военных сценариев, попавших в СМИ, говорят, что Китай уделяет много внимания новому оружию своего флота, поскольку до этого китайские корабли значительно уступали возможностям американских судов.

Кроме того, в Пекине размышляют, что в случае войны с США боевые действия следует перенести на территории Соединенных Штатов.

Также китайские аналитики оценивают риски ядерной войны, которая может привести к большому количеству жертв и другим последствиям.

"В случае использования ядерного оружия война также может повлечь за собой долговременные и губительные последствия для экосистем, сельского хозяйства и окружающей среды в целом, что может привести к недостатку пищи, генетических мутаций и повышению уровня рака и других заболеваний", - говорится в материале.

Конфликт между США и Китаем

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань.

Пекин рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Остров считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

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