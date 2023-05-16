В Китае хотят, чтобы иностранные посольства убрали плакаты в поддержку Украины

В Пекине МИД Китая обратился в иностранные посольства и международные организации с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды" и убрать плакаты в поддержку Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет агентство Kyodo.
Как пишет агентство, в Пекине многие посольства разместили вывески с изображением флага Украины. кроме этого, на зданиях висят плакаты с сообщениями на китайском и английском языках. На них написаны слова в поддержку Украины.
В МИД Китая призвали посольства и международные организации не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать вызывания конфликтов между государствами".
Заметим, что подобное заявление Китая вызвало негативную реакцию дипломатов Европы и других регионов. Также сообщается, что никто не снимал вывеску.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Китай остается важным партнером Европейского союза, однако уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне.
Между тем, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не намерен извлекать пользу от войны России против Украины и надеется на дальнейшие обсуждения китайского "мирного плана".
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