В Китае хотят, чтобы иностранные посольства убрали плакаты в поддержку Украины

В Пекине МИД Китая обратился в иностранные посольства и международные организации с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды" и убрать плакаты в поддержку Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет агентство Kyodo.

Как пишет агентство, в Пекине многие посольства разместили вывески с изображением флага Украины. кроме этого, на зданиях висят плакаты с сообщениями на китайском и английском языках. На них написаны слова в поддержку Украины.

В МИД Китая призвали посольства и международные организации не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и "избегать вызывания конфликтов между государствами".

Заметим, что подобное заявление Китая вызвало негативную реакцию дипломатов Европы и других регионов. Также сообщается, что никто не снимал вывеску.