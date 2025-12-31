ua en ru
Китай отчитывается о росте ВВП, но есть нюансы, - Bloomberg

Китай, Среда 31 декабря 2025 16:28
Китай отчитывается о росте ВВП, но есть нюансы, - Bloomberg Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайская экономика в 2025 году выйдет на запланированный уровень роста, и назвал год "чрезвычайным". В то же время инвестиции резко сокращаются, как и рост розничных продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Экономика Китая, несмотря на давление, движется вперед, возвращаясь в сторону инноваций и качества, демонстрируя высокую устойчивость и жизнеспособность. Ожидается, что темпы роста достигнут около 5%, сохраняя одно из самых высоких значений среди ведущих экономик мира", - отметил лидер Китая.

Агентство пишет, что в целом экономика страны в течение 2025 года показала приличные результаты. В частности, динамика удержалась без масштабных новых стимулов из-за роста экспорта, а производители заняли более высокую позицию в цепочке добавленной стоимости.

При этом инвестиции направляются к первому годовому сокращению с 1998 года, а рост розничных продаж демонстрирует худшие темпы вне периода пандемии. Кроме того, стоимость нового жилья в ноябре снизилась на фоне затяжного кризиса в секторе недвижимости.

Предполагается, что сокращение инвестиций может быть планом руководства Китая. В частности, Си Цзиньпин говорил, что страна "должна решительно подавлять "безрассудные" инвестиционные проекты", и подчеркивал приоритет качества, а не скорости развития экономики.

Напомним, в Китае значительно ускорились темпы падения прибыли промышленных компаний, что демонстрирует шаткость восстановления экономики страны. Слабый внутренний спрос в стране нивелировал экспортные доходы.

