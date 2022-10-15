Китай обвинили в нежелании смягчить долговое бремя беднейших стран

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики, валютное давление и отток капитала увеличивают долговое бремя во многих развивающихся странах, и срочно необходим дальнейший прогресс.

Она сказала, что обсуждала эти вопросы во время ужина с министрами финансов африканских стран и на многих других заседаниях. Богатые страны "Большой семерки" также встретились с министрами финансов африканских стран, которые обеспокоены тем, что сосредоточение внимания на войне в Украине отвлекает ресурсы и внимание от их насущных проблем.

"Все согласны с тем, что Россия должна прекратить войну с Украиной, и это решит самые серьезные проблемы, с которыми сталкивается Африка", - сказала Йеллен журналистам на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Но она заявила, что также необходим более эффективный процесс реструктуризации долга, и большую роль в этом должен сыграть Китай.

"Действительно, препятствием для достижения большего прогресса является одна важная страна-кредитор, а именно Китай, - сказала она. - Поэтому было много дискуссий о том, что мы можем сделать, чтобы привлечь Китай за стол переговоров и способствовать более эффективному решению".

Поскольку Китай является недостающим элементом в ряде переговоров о долговых обязательствах, ведущихся на развивающихся рынках, Группа 20 запустила в 2020 году Общие рамки, чтобы привлечь таких кредиторов, как Китай и Индия, за стол переговоров вместе с МВФ, Парижским клубом и частными кредиторами.

Замбия, Чад и Эфиопия подали заявки на реструктуризацию в рамках этого нового, еще не опробованного механизма. Шри-Ланка собирается начать переговоры с двусторонними кредиторами, включая Китай, после заключения соглашения с МВФ на уровне персонала на сумму 2,9 млрд долларов в рамках аналогичной платформы. Страны-кредиторы Парижского клуба в прошлом месяце обратились к Китаю и Индии, стремясь тесно координировать переговоры по долгу Шри-Ланки, но все еще ждут ответа.

По данным Всемирного банка, в 2022 году беднейшие страны мира должны будут выплатить 35 млрд долларов в счет обслуживания долга официальным и частным кредиторам, причем более 40% от общей суммы должны быть выплачены Китаю.

Министр финансов Испании Надя Кальвино, председатель руководящего комитета МВФ, заявила, что растет обеспокоенность по поводу того, что Китай не в полной мере участвует в усилиях по облегчению долгового бремени, отметив, что Китай не направил официальных лиц для личного участия в заседании МВФ на этой неделе и встреч Всемирного банка.

"Китай является необходимым партнером. Необходимо, чтобы они были в зале и в обсуждениях, когда речь идет о списании долгов", - сказала Кальвино, добавив, что многие страны с большой задолженностью также сильно пострадали от инфляции и климатических потрясений.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер также присоединился к растущей критике несвоевременного участия Китая в реструктуризации долга стран с низким уровнем дохода. Китай утверждал, что в некоторых случаях не будет участвовать, если только МВФ и Всемирный банк не сократят расходы.

Линднер сказал журналистам, что сожалеет о том, что Китай не принял его приглашение принять участие в круглом столе G7 с африканскими странами.