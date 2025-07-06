Китай останавливает медицинские закупки из ЕС в ответ на ограничения Брюсселя

Министерство финансов Китая заявило, что ограничивает государственные закупки медицинских изделий из ЕС на сумму, превышающую 45 млн юаней (6,3 млн долларов).

В прошлом месяце ЕС сообщил, что запрещает китайским компаниям участвовать в тендерах на медицинское оборудование стоимостью 60 млрд евро или более в год. Брюссель считает, что фирмам из ЕС не предоставляется справедливого доступа к рынку в Китае.

В ответ Китай также ограничил импорт изделий, которые более чем на 50% состоят из компонентов, произведенных в ЕС. Ограничения вступили в силу 6 июля.

Речь идет, в частности, о французской продукции. В то же время от уплаты налога освободили крупные бренды Pernod Ricard, LVMH и Remy Cointreau - при условии продажи товаров по установленной минимальной цене.

Ожидается, что ЕС и Китай позже в этом месяце проведут саммит лидеров в Китае.