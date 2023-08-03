Китай меняет риторику по войне и присоединится к переговорам в Саудовской Аравии, - WSJ

Издание отмечает, что Китай все больше сталкивается с рисками, вызванными войной в Украине. Хотя Пекин по-прежнему пытается сохранить нейтралитет и негласную поддержку России. Последний раздражитель Китая - это выход РФ из "зернового соглашения", ведь Пекин был одним из крупнейших покупателей украинского зерна.

Кроме того, бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина поднял новые вопросы в Китае по поводу власти российского диктатора Владимира Путина.

По данным WSJ, Китай меняет риторику и, вероятно, соглашается на рассмотрение украинской "формулы мира" для урегулирования войны. Ожидается, что Пекин отправит свою делегацию на встречу по миру в Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии.

Что известно о встрече в Саудовской Аравии

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. На саммит были приглашены до 30 стран, в частности, развивающиеся, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику.

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что в Саудовской Аравии Украина вместе с другими государствами хочет сформировать единое видение "формулы мира" и обсудить возможности для предстоящего Глобального саммита мира.

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