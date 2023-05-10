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Китай увеличил экспорт товаров в Россию до рекордного уровня, - Bloomberg

Фото: Китай увеличил экспорт товаров в Россию до рекордного уровня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Экспорт китайских товаров в Россию достиг рекордного уровня в апреле этого года, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим. Больше всего поставляют автомобили, электронику и запчасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что после первоначального спада после вторжения России в Украину торговля резко возросла. Общий объем достиг второго наибольшего уровня в истории - около 19 млрд долларов, что чуть меньше мартовского пика.

По данным агентства, больше всего в Россию Китай поставляет автомобили и запчасти к ним (около 20%). Кроме того, около 15% китайского экспорта занимает электроника, еще 24% приходится на промышленное оборудование и запчасти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что китайский импорт сырой нефти из России в марте вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил около 9,6 млн. тонн.

Также ранее мы писали, что ЕС планирует ввести санкции в отношении ряда китайских компаний за оказание помощи России в ведении войны против Украины.

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