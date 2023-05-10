Китай увеличил экспорт товаров в Россию до рекордного уровня, - Bloomberg

Экспорт китайских товаров в Россию достиг рекордного уровня в апреле этого года, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим. Больше всего поставляют автомобили, электронику и запчасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.