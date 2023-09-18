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Китай заинтересован в переговорах с США по линии вооруженных сил, - Салливан

Понедельник 18 сентября 2023 00:57
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Китай заинтересован в переговорах с США по линии вооруженных сил, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты наблюдают признаки заинтересованности Китая в переговорах с Белым домом по линии вооруженных сил.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан после переговоров с главой МИД Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В течение некоторого времени мы четко заявляли, что считаем необходимыми консультации между вооруженными силами США и Китая не только на уровне Министерства обороны, министра, но и на уровне командования. Есть некоторые признаки того, что они (Китай – ред.) могут быть в этом заинтересованы. Но это постепенный процесс", - заявил Салливан.

Переговоры Салливана и Ван И проходили 16 и 17 сентября на Мальте. Стороны, в частности, обсудили возможность встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Отношения США и Китая

В начале этого года отношения между двумя странами находились на самом низком за десятилетие уровне. Однако летом страны начали проводить встречи на самом высоком уровне, чтобы наладить коммуникацию. Так, КНР посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министер финансов США Джанет Йеллен.

Позже стало известно, что страны планируют с сентября увеличить количество авиарейсов между ними вдвое.

Также стало известно, что в конце августа Китай посетит министр торговли США Джина Раймондо. Сообщается, что она проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.

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