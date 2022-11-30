RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай запустил на орбиту корабль с космонавтами: видео

Фото: Китай запустил корабль с космонавтами на борту (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" стартовал к Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Во вторник, 29 ноября, на северо-западе Китая в 23:08 по пекинскому времени из центра запуска спутников Цзюцюань вылетела ракета Long March-2F Y15 с космическим кораблем Shenzhou-15 и тремя тайконавтами на борту.

Трое тайконавтов, Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу должны долететь до космической станции и прожить несколько дней с экипажем "Шэньчжоу-14" до возвращения последнего на землю. Впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.

Эта миссия станет четвертой экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.

Напомним, что 12 ноября Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5"

Также ранее мы писали, что Китай заявил об успешном запуске последнего модуля своей станции Tiangong в космос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайЗапуск ракеты