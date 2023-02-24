Китай опроверг информацию о намерении начать продажу России дронов-камикадзе

Китай не намерен продавать вооружение России. Страна придерживается "ответственного подхода" в отношении военного экспорта.
Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Китай всегда придерживался благоразумного и ответственного подхода к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам", - заявил на ежедневном брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Вэньбинь отметил, что в последнее время появилось много дезинформации относительно китайской стороны и ее надо остерегаться.
На этой неделе западные чиновники выразили обеспокоенность, что Китай может помочь России летальным вооружением, однако Пекин это отрицает.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.
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