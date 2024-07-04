Китай захватил рыболовное судно у побережья Тайваня

Китайские официальные лица захватили тайваньское рыболовное судно и доставили его в китайский порт. Инцидент усилил напряженность между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению береговой охраны Тайваня, рыболовецкое судно находилось возле управляемых Тайванем островов Кинмэнь, расположенных рядом с китайскими городами Сямэнь и Цюаньчжоу. Однако вечером во вторник, 2 июля, судно захватили сотрудники китайской морской администрации.

В береговой охране также отметили, что тайваньское судно работало во время китайского периода запрета на вылов рыбы. Тайвань свяжется с Китаем и будет призывать как можно быстрее освободить рыбаков.

Китайская береговая охрана сообщила, что ее сотрудники арестовали тайваньское судно на юге провинции Фуцзянь, поскольку оно нарушило летний запрет на вылов рыбы и осуществляло незаконные траловые операции. Сети корабля были намного меньше установленного Китаем минимального размера, что нанесло ущерб морским рыбным ресурсам и окружающей среде.

В этот период тайваньские суда пытались "препятствовать" нормальной работе правоохранительных органов Китая, и чиновники Фуцзяня предупредили их и "отогнали" согласно действующему закону.

Тайвань направил свои корабли береговой охраны на помощь и передал предупреждение с просьбой к Китаю освободить рыболовецкое судно, но китайская сторона ответила, что не будет вмешиваться.

Тайваньские корабли отступили, чтобы избежать конфликта, а тайваньское рыболовецкое судно доставили в китайский порт. Трое из пяти рыбаков являются индонезийскими трудовыми мигрантами.

Заместитель генерального директора Администрации береговой охраны Тайваня Сье Чинг-Чин заявил журналистам в Тайбэе, что Китай должен объяснить, почему он захватил судно, и отметил, что в предыдущих случаях рыбаков отпускали после уплаты штрафов, если они работали во время китайского сезона запрета на вылов рыбы.

Он добавил, что тайваньские рыболовные суда должны повысить уровень готовности, а береговая охрана также усилит патрулирование.

"Береговая охрана также призывает материковую сторону не использовать политические факторы для разрешения этой ситуации", - сказал Сье.

Высший политический орган Тайваня - Совет по делам материковой части Китая - заявил, что свяжется с китайскими властями, чтобы получить объяснение случившегося и "развеять ненужные спекуляции".

Директор по вопросам защиты граждан в Министерстве иностранных дел Индонезии Джуда Нуграха сообщила Reuters, что генеральное консульство страны в Гуанчжоу окажет помощь задержанным индонезийцам.

Это не первый случай, когда китайские власти задерживают тайваньское рыболовное судно после работы в водах этой страны, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности ввиду деликатности ситуации.

Тайваньский чиновник, знакомый с планированием безопасности на острове, рассказал агентству, что они разослали предупреждение рыболовным и транспортным органам Тайваня с просьбой обратить внимание на "возможные риски" на фоне частых действий китайской береговой охраны в регионе, в частности возле Японии и Филиппин.

Тайвань и Китай нередко задерживают рыболовные лодки, нарушающие границы друг друга. По данным береговой охраны Тайваня, в течение этого года Тайбэй задержал пять таких лодок из Китая.

Китайские корабли морского правопорядка и береговой охраны регулярно работают в районе Кинмэна с февраля, после того, как двое китайских рыбаков погибли, пытаясь скрыться от береговой охраны Тайваня.