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Китай забрал все медали в прыжках в воду, Середа закончил последний старт Олимпиады восьмым

Фото: Ю Цао не имел равных на вышке 10 метров (english.news.cn)
Автор: Антон Федорцив

Китайский спортсмен Ю Цао триумфовал в прыжках в воду с 10-метрового трамплина, а украинский атлет Алексей Середа финишировал на восьмой строчке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

18-летний украинец в финале набрал 426.90 баллов. От подиума он отстал более чем на 70 пунктов.

Для Середы наилучшим стал последний скачок. За него украинский прыгун получил 86.40 баллов. Худшим же за исполнение был пятый – 64.80 баллов. В конце концов юный атлет оставил позади четырех конкурентов.

Золотую награду завоевал Цао. Его триумф обеспечил сборной Китая небывалое достижение. Впервые в истории Олимпийских игр все награды в синхронных прыжках в воду завоевала одна команда. Представители Поднебесной взяли 8 "золот".

Серебряная медаль досталась японцу Рикуто Тамае. Он единственный после Цао преодолел рубеж в 500 баллов. В свою очередь дополнил пьедестал почета британец Ноа Уильямс.

Олимпиада-2024, прыжки в воду, вышка, 10 м, финал, мужчины:

  1. Ю Цао (Китай) – 547.50 баллов
  2. Рикуто Тамаи (Япония) – 507.65
  3. Ноа Уильямс (Соединенное Королевство) – 497.35

...8. Алексей Середа (Украина) – 426.90

К слову, ранее подвели итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.

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Олимпиада 2024