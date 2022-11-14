RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай заблокировал коммюнике саммита G20 c осуждением войны России против Украины, - FT

Фото: саммит G20 не сможет принять коммюнике из-за позиции Китая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На встречах за закрытыми дверями по составлению коммюнике саммита G20 Китай решительно поддерживал Россию, препятствуя попыткам западных официальных лиц включить в него формулировки, осуждающие войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Не будет согласия о формулировках, осуждающих войну России против Украины", - заявил высокопоставленный немецкий представитель G20, повторив мрачные оценки других западных делегаций.

По данным издания, наиболее вероятным будет коммюнике G20, которое будет включать широкое, неконкретное заявление о том, что сейчас "не время для войны". Альтернативой будет совместное заявление 19 или 18 стран.

При этом люди, проинформированные о дискуссиях G20, говорят, что формулировки, осуждающие ядерную эскалацию, скорее всего, найдут одобрение.

На встречах министров финансов, иностранных дел и климата "Группы двадцати" в этом году не удалось выработать совместное коммюнике.

Президент РФ Путин не будет присутствовать лично на саммите G20, направив своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20.

Лавров является самым высокопоставленным российским официальным лицом, присутствующим на саммите G-20, который начинается во вторник. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от совместного фото во время встречи на саммите G20 на Бали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндонезияG20