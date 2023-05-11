Китай уже упустил возможность быть посредником в войне РФ против Украины, - Боррель

"Мы должны действовать очень осторожно и дипломатично, чтобы не подтолкнуть Россию в руки Китая и просить Китай воспользоваться своим влиянием, чтобы остановить войну. Это хорошо, что президент Си позвонил президенту Зеленскому. Когда мы будем уточнять нашу стратегию (ЕС, - ред.) в отношении Китая, мы должны быть очень требовательны к тому, чтобы Китай действовал в соответствии с собственной ответственностью, - эта страна является постоянным членом Совбеза ООН", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что хотя Китай имеет большое влияние на Россию и может помочь остановить агрессию, тот уже упустил возможность играть роль посредника, потому что его "нейтральность" имела скорее пророссийскую направленность.

"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военную помощь. Мы должны быть внимательны, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (в России, - ред.) происходит", - отметил Боррель.

По его словам, Китай является для ЕС важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.

"Мы живем в мире конкуренции. Китай превращается в мировую мощность, вследствие собственного размера и потенциала. Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощность в соответствии с международным правом", - добавил дипломат.