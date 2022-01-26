Китай вивів на орбіту супутник для моніторингу зсувів і землетрусів

"Запуск супутника L-SAR 01А був здійснений о 07:44 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "CZ-4с" /"Чанчжен-4в"/ з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Супутник буде головним чином використовуватися для ефективного моніторингу геологічного середовища, зсувів і землетрусів", - пише видання.

Зазначено, що L-SAR 01 представляє собою супутникову групу, яка складається з двох супутників L-SAR 01A і L-SAR 01B, які призначені для роботи на сонячно-синхронній орбіті висотою близько 600 км.

Даний супутниковий проект допоможе знизити залежність Китаю від наданих зарубіжними країнами даних в таких областях, як геологія, моніторинг сейсмічних катастроф і реагування на надзвичайні ситуації.

Цей політ ракети-носія серії Чанчжен став 407-м за рахунком і першим в нинішньому році.